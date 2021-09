Los reyes de la Zona Sur vuelven al trabajo fuerte

Los Leones de Yucatán regresaron ayer al trabajo y, pese a la etapa en la que están en estos momentos, para ellos fue como si nada, un día más, pero con baterías bien recargadas.

Los melenudos sostuvieron una intensa práctica vespertina en el Parque Kukulcán, entre batazos de jonrones de sus cañoneros, lucidas jugadas a la defensiva y sus lanzadores haciendo sus rutinas en la zona de los jardines. Todo, mientras a ratos se dejaban ver en el horizonte impresionantes descargas eléctricas de una amenazante tormenta.

“Ya estamos en la Serie del Rey, ahora vamos a mentalizarnos en hacer lo que falta: ganarla”, dijo Luis Felipe Juárez, quien sigue siendo el héroe tras su gran noche el miércoles para eliminar a los Diablos Rojos. En las redes sociales se difundió una foto del cristal de un automóvil que fue roto por uno de sus jonrones, y luego se topó en un restaurante con el propietario del vehículo.

En charla con medios yucatecos ayer, antes de la práctica, “Pepón”, José Juan Aguilar y Wálter Ibarra hablaron de la mentalidad positiva que deben tener los Leones para la Serie del Rey, sin importar el rival que tengan que enfrentar.

Juárez insistió en que él está haciendo la parte que le corresponde, aunque sus estadísticas en la ofensiva de la postemporada son muy elevadas. “Esto es trabajo de equipo”, reiteró.

Ibarra habló del error que cometió en el octavo acto del Juego 5 ante los Diablos, que fue clave en una ofensiva que mandó adelante a los infernales. El “Mocoro” contó la forma en que se sintió en el momento, pero “pensé en que el béisbol me iba a dar otra oportunidad de poder sacarme la espina. Luego pude tocar bien la bola en el cierre, y vino Luis con ese batazo grande. ¿Saben? Nunca me sentí desanimado, es béisbol, y mis amigos me dijeron ‘vamos, vamos’. Regresando luego del error me gritaron ‘Wálter, Wálter...’ Y les juro que pensé que me iban a rayar la m... pero nada. Fue un “adelante, la próxima”.

Ibarra tuvo al menos una carrera producida en cada partido de la serie ante los Diablos Rojos.

Aguilar, el que más ha durado en el club en los últimos años (seis en total) externó que “los compañeros te arropan. Eso es muy importante en un equipo”.

Hoy volverán a entrenar en el Parque Kukulcán, esperando ya saber quién será su rival para dirimir la Serie del Rey.— Gaspar Silveira Malaver