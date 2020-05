Los sueldos se van a la baja

No se pagarán las bolsas como se hacía antes

El legendario promotor neoyorquino Bob Arum, mandamás de Top Rank, señaló que la industria del boxeo deberá sacrificar algunas cosas mientras regresa a la normalidad y señaló el sueldo de los peleadores como parte de eso que habrá que tocar para que pueda relanzarse todo, considerando que el boxeo momentáneamente será a puertas cerradas.

Top Rank está considerando relanzar su proyecto para el mes de julio y primero lo haría sin público. Bob Arum planea hacerlo tanto en California como en Nevada, es decir, Las Vegas, aunque por lo pronto quizá esos grandes combates no se puedan dar pronto, como la tercera pelea entre Tyson Fury y Deontay Wilder, incluso la pelea de Vasiliy Lomachenko y Teófimo López.

“Si no hay taquilla, que es una gran fuente de ingreso, pues eso significa que todo el mundo tendrá que hacer un sacrificio. No se pagarán las bolsas que se pagaban antes, pero todo el mundo tendrá su paga”, dijo Arum a El Vocero de Puerto Rico. “El mundo es diferente. A los peleadores no les gusta boxear sin público en las gradas, pero el tema aquí es: o peleas sin público o te quedas sin pelear. Esto es una situación totalmente nueva y hay que ajustarse a ella”.

Top Rank tuvo que cancelar un buen número de peleas debido al coronavirus, pero es una de las compañías más sólidas a nivel mundial, así que nada más está esperando el momento de empezar a reactivar todo, seguramente primero con peleadores avecindados en Estados Unidos que no tengan problemas para moverse dentro del país.

Michael Conlan, Shakur Stevenson y Naoya Inoue fueron algunos de los peleadores que vieron canceladas sus presentaciones, mientras que el regreso de Vasiliy Lomachenko, Teófimo López, Emanuel Navarrete, Miguel Berchelt, Óscar Valdez y Tyson Fury tuvo que ser aplazado por la contingencia y no han confirmado posibles fechas para ellos.

Una alternativa

Hace unos días, Bob Arum reveló que MTK Global, una compañía que asesora a múltiples peleadores a nivel mundial, había recibido una propuesta para hacer boxeo en Arabia Saudita, y no estaba cerrado a que ello sucediera, aunque también confió en que el boxeo en territorio estadounidense se reactivará antes que en Inglaterra.

