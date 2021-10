Los valores humanos de “Bolón”

Su abuelo y su familia, fundamentales en su ascenso

Se sinceró Manuel Rodríguez Caamal con todo lo que contó, y “Bolón”, el hombre de los casi 100 kilos y rectas de 100 millas, casi se quiebra.

“Mi familia lo es todo. Y casi no hablo de ella, pero me permitieron decir muchas cosas. Me siento agradecido de poderles manifestar mi cariño y admiración por esta vía”, confesó al reportero, después de una charla de más de 10 minutos en la Redacción del Diario.

El lado humano del primer pelotero yucateco que juega en las Grandes Ligas afloró en todo momento. Manuel tiene como base para lo que está viviendo el surgir de “una familia humilde, ayer y hoy, eso ha sido nuestra señal, humildad ante todo”.

Luego de su debut en las Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago el 30 de julio pasado, su padre Manuel y su hermana Diana Laura contaron parte de la historia de Manuel, hoy visto como Manny por la adaptación “gringa” de su nombre. Uno de los puntos tratados en la charla de entonces, en su hogar en Umán, fue el trabajo del niño nieto del carbonero Narciso Rodríguez. Le dio la vuelta al mundo la historia.

Subiendo las escaleras, Manny dijo: “Te la voy a contar toda… ¿estarás listo?” Y su amigo y parte del equipo de representantes, Omar Basulto Germon, terciando, dijo: “Vas a llorar”.

Y así fue. La admiración que siente por don Narciso, hoy fallecido, es grande, como grande es la devoción y respeto por su familia, sus padres Manuel y Rocío, hermanas Diana Laura y Juliana Alejandra, ni se diga por Mía Regina, hija de esta última, “la niña de mis ojos, lo más bello que nos ha llegado, ya pude tenerla en mis brazos y voy a luchar por ella con todo mi corazón”.

Y detalló la historia de su abuelo Narciso, de origen cubano y por tanto, de allá viene su afición al béisbol.

“Mi abuelo era carbonero, humilde, sencillo, pero incansable trabajador. Cuando mi padre iba por los bultos de carbón, dejaban algunos para que yo cargara. Venía de la escuela y lo veía, y me ponía a hacerlo. Diez, doce bultos, y luego mi abuelo me daba diez pesos. Yo feliz porque tenía dinero. Y nunca teníamos mucho, a veces no teníamos nada. Y me salía para mi refresco, o se lo daba a mi mamá para que guarde. Yo feliz, muy feliz”.

“No se me olvida: cuando me iba a ir por primera vez a una academia, fuera de Mérida, fui a verlo para despedirme. Los adultos mayores, como que presienten las cosas. Me dijo: ‘Por si no te vuelvo a ver’, y me tocó el rostro, con sus manos húmedas y con huellas del carbón”. No lo volvió a ver con vida. Al tiempo, don Narciso falleció. Él estaba en Mazatlán entrenando.

Y, afirmó, “se me iba la vida de saber que mi abuelo no estaría más”.

El abuelo se fue, pero sigue estando en la mente de Manuel. “Te confieso: cuando voy a lanzar, y me fijo siempre en una butaca vacía, una silla, una grada. Y siento que lo veo, que allá está mirándome. Todo esto es por él. Nos enseñó muchas cosas en la vida”. Quizá por el cubrebocas se contuvo.

No ha sido fácil el camino recorrido por el hombre que hizo realidad el sueño de miles y miles de yucatecos llegando a Grandes Ligas. “Nunca fui el mejor pelotero de mis equipos, pero sí era el que más trabajaba. Pero no ha sido solamente el trabajo, sino el apoyo de la familia, siempre. Cuando me caía, me quebraba y pensaba que no podría más, mi mamá y mi papá me decían: ‘Un poco más, aguanta… Si estás allá es porque eres bueno’. Y aguanté”.

Prometió Manuel una charla más a fondo sobre tópicos deportivos, de su carrera, sus formas de trabajo porque, aceptó, “nos pasamos hablando de muchas cosas que me tenía guardadas y que casi no hablo, pero ahora pude sacarlas. Y me deja contento poder hacerlo, recordar todas esas cosas que he vivido”. De béisbol, de su ascenso al gran circo, ha hablado bastante. De lo otro, casi nadie sabe.

Su representante, Héctor Gómez, presente en la charla junto con el lanzador yucateco Luis Montero, elogió el trabajo de Manny. “Es un luchador incansable, muy trabajador. Por eso está donde está diez años después de haber comenzado”.

Por la lucha, sin duda, pero igual por los valores que le inculcaron en su hogar. Esos que, muchas veces, arrancan una lágrima cuando los recuerdas.— Gaspar Silveira