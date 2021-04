Los Venados, a dar la sorpresa

Yucatán, hoy en la repesca ante los Cimarrones

Los Venados FC se juegan en un partido todo lo que hicieron en el rol regular. Si fue bueno o fue malo, queda atrás por el momento.

Hoy, a las 7 de la noche, en el Estadio “Héroe de Nacozari” de Hermosillo, los astados se enfrentarán a los Cimarrones de Sonora, en el arranque de la ronda de repesca del Guardianes 2021 de la Liga de Expansión.

La batalla entre el primero y el último de los diez incluidos en la repesca enfrentará a dos rivales con diferencias abismales en algunos puntos, pero con algunas similitudes.

Cimarrones y Venados fueron los reyes del empate en el rol regular, pues acumularon a ocho igualadas en el Guardianes 2021. Pero, del otro lado, los sonorenses ganaron seis partidos y los astados únicamente tres.

De locales, los Cimarrones lograron cinco victoria y no perdieron; los Venados triunfaron solo una vez de visitantes, pero los yucatecos sólo cayeron una vez en patio ajeno, llevándose cinco igualadas. ¿Ventaja para la visita?

Y en goleo, el equipo de Hermosillo anotó 14 veces y permitió cinco tantos en ocho partidos en casa, mientras que la oncena de Mérida tuvo 5-5 en siete duelos en calidad de visitante.

En el rol regular, se vieron las caras en el Estadio “Carlos Iturralde Rivero” y terminaron con un empate a dos, con los astados viniendo de atrás en dos ocasiones, en uno de los mejores duelos del torneo en Mérida.

“Tenemos que intentar borrar la imagen que dimos contra Atlante. No es la realidad del equipo, y apelar a lo buen visitante que es este equipo, que no perdió de visitante más que en la jornada uno. Vamos a salir con todo el corazón por delante y tenemos la confianza de que podemos volver a jugar como en el torneo”, dijo Carlos Gutiérrez Barriga, entrenador de los Venados.

Como siempre, jugar a un partido es un volado. Y una situación de este tipo puede ser desafortunada para ambos.

En este caso, Cimarrones hizo una de las mejores temporadas de su historia en la categoría. Fue el equipo que menos partidos perdió en el torneo (una derrota) y, dirigido por Gabriel “El Místico” Pereyra, se colocó como el tercero mejor de toda la competencia, con 27 unidades. Tuvieron la mejor defensa del torneo (sólo once goles anotados).

Los Venados van a salvar su temporada, otro calendario para el olvido. Eso harán en cada partido que tengan de vida en esta liguilla los dirigidos por Carlos Gutiérrez Barriga.

Venados no fue para nada lo que se esperaba de ellos, máxime que reajustaron su plantel con incorporaciones de importancia y experiencia en todas sus filas. Injusto sería, sin embargo, hablar de que no jugaron bien. Sí tuvieron buenos partidos, propusieron en casa y de visita, pero no redondearon casi ninguno de sus juegos y por ello se metieron casi de panzazo a esta instancia, igual que la temporada pasada, en la que les tocó contra el mejor clasificado en la repesca y quedaron fuera pronto. Sumar 18 puntos de 45 posibles los deja debajo de la media.

No ganar pondría a los Venados, entones, en la situación de “lógica esperada”. Sería el remache a una campaña más para el olvido que la mayoría ve como un fracaso.— Gaspar Silveira