Los Venados Cantera pierden en el de ida

La vuelta de los dieciseisavos de final, el domingo

El resultado no fue el mejor y menos el esperado, pero no es un escenario que no tengan en consideración.

Ayer al mediodía en el Estado de México —aún con contingencia ambiental— los Venados FC Yucatán Cantera perdieron 1-0 ante el Club de Fútbol Histeria, en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Tercera División Profesional.

Los ciervos controlaron gran parte del partido, pero finalmente cayeron con un gol al minuto 94, obra de Ronaldo Martínez Contreras, que pondrá a remar contra la corriente a los ciervos el próximo partido.

Aunque llegan con las desventaja, este es un escenario conocido para los Venados, pues en los treintaidosavos de final cayeron 1-0 en la ida ante el Atlético Cuernavaca y en la vuelta le dieron la vuelta al marcador con un 3-0 en el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero” y el calo meridano.

Agresión en la cancha

Al final del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Nacional Juvenil Sub-17 entre los Venados y los Pumas Azores, se suscitó un acto reprobable contra el árbitro central del juego.

Al término del partido, un aficionado se bajó de las gradas del Olímpico y agredió de forma artera al nazareno, para después huir.

En redes sociales circula la foto del momento de la agresión del espontáneo en la cancha del Olímpico.

El duelo terminó a favor del cuadro astado, que clasificó a las semifinales.— MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN LÓPEZ