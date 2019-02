Los Venados, con buenos resultados en sus categorías

Una tarde redonda e inolvidable es la que vivieron los Venados de Yucatán.

Primero, las escuadras sub 13 y sub 15 ganaron de visita ante el Bacalar C en la Liga Nacional Juvenil, y luego el triunfo 4-0 sobre Corsarios de Campeche en la Liga de Tercera División Profesional en la jornada 20; y para cerrar con broche de oro, un reconocimiento al capitán del equipo, Jorge Osorno Valladares, por rebasar los 100 partidos defendiendo la playera astada.

Osorno ingresó a la institución cuando tenía 16 años y hoy se ha ganado un lugar preponderante en la escuadra dirigida por Arturo Espinoza. Prueba de ello es la capitanía y liderazgo que tiene en el equipo; y como si de un cuento de hadas se tratará, El cuarto gol de los Venados cayó de los pies del homenajeado en el tiempo de compensación.

Mención aparte tiene Juan Ruiz, quien se destapó con un triplete, al marcar a los minutos 48 (penal), 57 y 66 de tiempo corrido.

Toda la emoción llegó hasta la segunda mitad ya que los ciervos se encontraron con un buen equipo rival que les hizo partido durante toda la primera mitad.

Esta victoria, además, significó el triunfo 14 de manera consecutiva de los Venados, lo que significa que han derrotado a todos los equipos que integran el Grupo 1 de la división. Además, alargaron a 17 su racha de partidos sin conocer la derrota.

Para la jornada 21, los yucatecos tendrán descanso y regresarán a la actividad en 15 días en un salida complicada ante el Interplaya, equipo que marcha en la segunda posición de la tabla general.