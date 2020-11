Los Venados, eliminados en Michoacán

Pierden el juego de repechaje ante Atlético Morelia

No cumplieron los Venados FC. Su expectativa era al menos meterse a la liguilla y no, no lo lograron.

Los ciervos, peleando hasta el final, fueron presa de sus propias indecisiones y perdieron por la mínima diferencia ante Atlético Morelia, en el duelo a morir por la repesca del Torneo Guardianes 2020 de la Liga de Expansión.

El gol fue de Alfonso Tamay, a los 53 minutos.

En la primera parte, Morelia tuvo varias ocasiones de gol, incluso un penal que detuvo un Armando Navarrete que se esmeró. Pero los ciervos no respondieron.

Fue hasta que se vieron abajo en que se lanzaron con todo. Buscaron el gol, de eso no hay duda, pero no lo consiguieron. Estuvieron encima, cierto, pero, lo dijo el técnico en la previa, el fútbol es de goles y de ganar partidos.

A los 73’ tuvieron su mejor aproximación: Damián Torres remató con la cabeza y apenas lo desvió el arquero Alejandro Aranda, antes de estrallarse en el poste. Fue para Morelia como haber marcado un segundo gol, pues la salvada hizo crecer a los locales.

Los Venados ya no pudieron hacer más. Clasificados en el sitio 11 de entre 12, se despidieron perdiendo de un torneo en el que fueron señalados para ser protagonistas, pero nunca encontraron estabilidad.