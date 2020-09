Los Venados FC con mesura tras la victoria

Saben que no han conseguido nada

Los Venados FC Yucatán por fin aparecen en el apartado de victorias en el Torneo Guardianes 2020 de la Liga de Expansión MX. Pero esto, dicen, no es algo para echar las campanas al vuelo, sino para reforzar el trabajo que se venía haciendo.

“Vamos a ir como cuando no caía la victoria: No nos volvimos locos”, declaró el director técnico de los astados, Carlos Gutiérrez Barriga, tras el primer triunfo del cuadro yucateco en la Liga de Expansión, anteanoche frente a los Coyotes de Tlaxcala.

El éxito llegó en la fecha seis de la competencia, tras dos empates y tres derrotas seguidas, que dejaron a los Venados en el frío sótano. El miércoles superaron 1-0 a los Coyotes, en un intenso partido, que a ratos se fue complicando para la causa local en el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero”.

Lo que también tienen claro en el seno de los Venados, desde el alto mando directivo hasta el utilero, es que tienen capacidad para llegar más lejos de los cinco puntos que suman ahora.

Ante todo, dejar atrás lo mal que se habían visto.

“Queríamos borrar esa mala imagen que dimos ante Atlante, en especial en el segundo tiempo. No nos gustó a nadie eso que nos pasó”, indicó el estratega.

El director técnico, sin caer en triunfalismos, reiteró que en el plantel hay tranquilidad. “Vamos con mesura, es una victoria pero al torneo le falta. Hemos aprendido a luchar y ahora que ganamos, lo que pido a los jugadores es que la disfruten y mañana nos enfocamos en el siguiente rival”.

Lo importante era ganar

Los Venados ganaron por la mínima diferencia, pero pudieron marcar al menos dos en la segunda mitad.

“Mejoramos en las llegadas, con la cantidad de jugadas que generamos, pero tenemos que terminarlas, convertir más goles. Porque lo vimos: si no, luego acabamos sufriendo, con que te puedan empatar o derrotar, y acabas con sabor amargo”.

El gol fue a base de insistir En uno de los lapsos de mayor dominio venado fue en que se dio la anotación de Jhory Celaya. A los 70, un balón salió del área de los Coyotes tras un rechazo y Celaya la prendió de zurda para batir el esfuerzo del portero Octavio Paz.

Lo celebraron en grande, pues no anotaban desde que marcaron ante Tampico Madero en la fecha tres.

Ahora, los ciervos se alistarán para visitar a Cancún el martes 29 próximo. El equipo quintanarroense es uno de los mejores de la competencia con 12 unidades.

“Vamos a trabajar fuerte, a mentalizarnos en sacar la victoria. Venimos de resultados muy malos, más no de un funcionamiento o una actitud tan mala en unos partidos. Ya lo hemos platicado, el fútbol no es de merecer, es de hacer. Ayer el equipo mostro una determinación y un corazón enorme. A veces sale, a veces no sale”.

“Pero debemos mantener una regularidad. Este equipo debe de jugar mejor fútbol, exigirnos más a nosotros mismos”.— GASPAR IGNACIO SILVEIRA MALAVER