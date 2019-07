Lozano reconoce la obligación de ganar la de oro

De cara a su debut en el torneo de fútbol varonil de los Juegos Panamericanos, la selección mexicana Sub-22 es consciente de que la consigna es conseguir la presea de oro, aseguró el técnico Jaime Lozano.

“Para eso estamos trabajando, desde que llegan los muchachos a la concentración se les comenta eso, que México debe de venir a estos torneos con la convicción de que vamos a salir campeones”, declaró.

Indicó que su equipo está listo para debutar hoy cuando se vean las caras con Panamá, en duelo por la primera jornada del Grupo A.

“Los veo bien, muy emocionados e ilusionados por representar a México en estos Juegos Panamericanos y con las ganas de empezar con una buena cara, con un buen funcionamiento, obviamente ganando el partido”, apuntó el técnico mexicano.

Respecto de su rival, destacó que “es un equipo muy fuerte, sobre todo físicamente, este tipo de selecciones juegan cada vez con un mejor y mayor orden, por ende, son peligrosos”.

“Individualmente lo hacen bastante bien y después hay que estar muy concentrados a pelotas paradas, cuando perdamos el balón tratar de no dejar muchos espacios, de estar juntos cuando no tengamos la pelota y desplegar nuestro juego, que es tener la pelota, buscar generar opciones de gol y ser muy agresivos al frente”, sentenció.

El cuadro mexicano con límite de edad se presentará en la justa Panamericana ante el conjunto “canalero” este lunes, en duelo que se disputará en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos a las 10 horas.

El panorama no luce sencillo, ya que “Jimmy” no pudo disponer de todos los jugadores que quería debido a que no fueron prestados por sus equipos.— NOTIMEX