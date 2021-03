"Él merece ir a juegos olímpicos", así lo indica el abogado del luchador que ha sido culpado por el delito de violencia familiar.

MÉXICO.— El luchador Andrés Vargas, quien fue declarado culpable por el delito de violencia familiar, ofreció una disculpa pública por lo sucedido con su expareja; además anunció que irá ante las máximas instancias deportivas para que lo dejen competir en Juegos Olímpicos, dado que fue él quien consiguió la plaza para Tokio 2020.

"[Pido] una disculpa para mi expareja Wendy, estoy muy arrepentido por lo que aconteció en ese momento, no era en ese momento yo, tuvimos un problema que se tuvo que resolver legalmente, ya se reparó, ya se pagó la pena que fue conmutable a 2 mil pesos, es muy difícil lo que pasó, en ese momento pasé de tenerlo todo a perderlo todo, con ella estoy muy arrepentido, con todas las mujeres, no tuvo que haber pasado, estoy muy arrepentido por lo que pasó", mencionó.

No hay ninguna cláusula que le prohíba ir

Acompañado de su abogado, José Guzmán Rodríguez, quien explicó que de acuerdo a los estatutos ningún atleta pueda ser privado de ir a los Juegos Olímpicos, por una falta como la de Vargas.

"La carta olímpica no señala si un atleta cometió un delito, como la causa para que se le deje fuera. Los estatutos del Comité Olímpico no señalan esta parte, nosotros estamos preparados para escuchar los argumentos que se le imputen a Andrés, él tendrá que ser oído y vencido en juicio, pero en los estatutos no existe una causa expresa para que sea excluido de los Juegos Olímpicos", comentó.

El abogado mencionó que de momento, el amparo federal es con lo que se está respaldando al atleta, un amparo provisional, pero de llegar a una audiencia con las autoridades deportivas donde estas no le permitan representar a México en Tokio 2020, acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"Ya presentamos una demanda de amparo para garantizar este derecho de Andrés, donde se reconozca y ratifique su derecho de participar en Juegos Olímpicos. Hasta el momento el amparo es provisional, la audiencia se celebra la siguiente semana, estamos muy al pendiente del desarrollo", dijo.

Gracias por todo el apoyo de mi abogado y su confianza 🧑‍⚖️ Pepe Guzman Publicado por Andres Vargas en Lunes, 29 de marzo de 2021

Andrés fue cuestionado sobre ¿cómo consideraba que debe ser tratado un atleta en su situación? A lo que el luchador respondió: "Esta disculpa es en general, hay un equipo grande que me apoya y en ese momento también los decepcioné, yo no soy una persona así, por lo que quiero esta oportunidad de nuevo", señaló.