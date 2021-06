Luchador indio, arrestado por la muerte de su pupilo tras una golpiza

NUEVA DELHI.- Sushil Kumar, el primer deportista indio en lograr dos melladas olímpicas individuales y en ganar un Campeonato Mundial de lucha libre; es una leyenda en la India cuyo nombre ha caído en desgracia tras ser acusado de asesinato.

El luchador, de 38 años, se preparaba para lograr una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ahora, tras darse a la fuga, se encuentra entre rejas haciendo frente a cargos por homicidio, secuestro y conspiración criminal por su supuesta implicación en una pelea que causó la muerte de su pupilo de 23 años Sagar Dhankhar.

Según la versión de la policía, el 4 de mayo pasado el luchador estuvo implicado, junto con otros nueve compinches, en una paliza a tres hombres, incluido Dhankhar, en el aparcamiento del estadio de Chhatarsal, situado en el norte de Nueva Delhi, que resultaron heridos de gravedad.

El pupilo de Kumar fue trasladado con vida a un hospital, donde falleció pocas horas después. El campeón olímpico se dio a la fuga, y tras ser perseguido durante días a lo largo de seis regiones indias "por un crimen de asesinato, fue arrestado el Día Mundial de la Lucha Libre (el 23 de mayo)", celebró la Policía de Delhi en una de sus cuentas de Twitter.

