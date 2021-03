Luchadores reparten cubrebocas en el metro de la Ciudad de México

A los incumplidos le colocaban un cubrebocas y lo rociaban con desinfectante. "Así no se le olvidará ponérselo", indicaron los luchadores.

MÉXICO.— El Bandido y otros ocho profesionales de la lucha libre cambiaron el ring por los vagones del metro capitalino.

Y aunque ellos no usan cubrebocas porque sus máscaras de luchador les cubren todo su rostro, quisieron dar el buen ejemplo, por ello se cercioraron de que sus millones de usuarios lleven cubrebocas para noquear a la pandemia del coronavirus.

Irrumpiendo en el suburbano, los luchadores repartieron mascarillas, desinfectaron a la gente e incluso le dieron un escarmiento, sin pasarse de fuerza, a los incumplidores.

Esta iniciativa forma parte de una campaña del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México para promover el uso de mascarilla, que consiste en persuadir con humor a aquellos que todavía se resisten a llevar cubrebocas o que lo llevan mal puesto.

‘Put on your face mask!’ Mexico's lucha libre wrestlers are walking the streets, urging people to put on face masks https://t.co/ZIT9B5cR6x pic.twitter.com/zOIV0NJ3sa