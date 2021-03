Luchar, no sólo en las canchas

Titánica misión de Montserrat Inguanzo Garay

Poco a poco, sin hacer ruido, en un deporte que no tiene reflectores encima, Montserrat Inguanzo Garay se fue abriendo paso.

El hóckey sobre cemento, de pronto, tuvo en varios chicos y chicas a una selección en Yucatán y Montserrat fue una de las practicantes más avanzadas en ese deporte. Sigue siéndolo, pues hasta ahora, es una defensora de esa disciplina, pero, en rol que ahora le toca en la vida, compaginar el deporte con su carrera profesional (licenciatura en Contaduría).

Una mujer ejemplar, sin duda. Porque llegar a una selección nacional en hóckey, o en cualquier otra disciplina, no es materia fácil de aprobar. Y compaginar el deporte con sus estudios, para alcanzar su otra meta, desde las aulas, fue algo también digno de tener en cuenta. Máxime, en un mundo tan complicado para crecer, especialmente si de ser mujer se trata. La voluntad y el respaldo de la familia han sido fundamentales, pero igual, señala, creer en sí y no en lo que dicen o piensen o digan los demás, defendiendo su posición de mujer y pensando en las demás, en las que están, pasando apuros ante la conducta machista, o por las que ya no están para defenderse. Fundamenta,como dice, “tratar a las mujeres como quisieran que trataran a su familia”.

Así se define, en sus propias palabras:

Cómo se ha abierto paso para destacar en su área?

Gracias al entrenamiento, constancia, esfuerzo, disciplina y al apoyo de mi familia, y las personas que han creído en mi potencial, he podido alcanzar las metas que me he fijado sin hacer caso a los malos comentarios.

¿Qué trabas ha encontrado para estudiar y desempeñarse?

Mientras estudiaba la licenciatura lo más difícil fue coordinar la entrega de tareas y exámenes con los viajes a concentraciones y competencias, para cumplir de la mejor manera en ambos aspectos que son sumamente importantes.

¿Ha padecido discriminación por ser mujer?

Así como en los distintos ámbitos de la sociedad, el deporte no es una excepción. Aunque cada vez es menor sigue existiendo una brecha en cuanto a las oportunidades. Pero, eso no ha sido impedimento para el equipo, pues hemos trabajado juntas para lograr prepararnos de la mejor manera.

¿Ha sido víctima de abuso por ser mujer? ¿Qué hizo para superarlo?

Tengo la fortuna de no haber estado en una situación así; sin embargo, no soy ajena a las situaciones que se viven día a día en la calle. Cuando íbamos a entrenar, no faltaban los chiflidos, frases, miradas, etc...

¿Qué recomendaciones hace a la mujer y al hombre de hoy para terminar con las prácticas machistas?

A las mujeres: seguir luchando por la equidad, por hacer una mejor sociedad y por defender los derechos de las mujeres, pensando en las que ya no están, en lo que nos toca hacer hoy y en lo que queremos lograr para las que vienen. A los hombres: Respetar, ser empáticos, hacer la diferencia y levantar la voz hacia otros hombres cuando haya situaciones injustas, tratar a las mujeres como quisieran que trataran a su familia (madre, hermana, hija, etc.).— Gaspar Silveira Malaver