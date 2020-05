Luchar por ser el mejor

Rivales acérrimos hacen del deporte una motivación

¿Cristiano hubiera tenido tanta sed de victoria si Messi no hubiera existido? ¿Roger Federer sería tan buen tenista si no se hubieran cruzado en su camino Nadal o Djokovic? ¿Valentino Rossi habría regresado de su retiro si no hubiera existido un Marc Márquez?

Los deportistas grandes lo son más cuando tienen una motivación adicional y ahora, con el regreso del deporte después del Covid-19, volverán los enfrentamientos tan esperados entre ellos.

Pero enfrentamientos históricos, motivadores y a veces encarnizados en el deporte los ha habido, los hay y los habrá. Y aquí recordamos algunos.

Prost Vs. Senna

“Él no quería ganarme; quería destruirme. Ésa fue su motivación desde el primer día”, diría el piloto galo Alain Prost de su rival durante años, Ayrton Senna.

Lo cierto es que hubo muchos momentos de pugna entre estos los dos pilotos, especialmente cuando compartieron equipo en McLaren.

El francés, uno de los pilotos más técnicos que ha tenido la Fórmula Uno contra el brasileño, uno de los más rápidos. Ambos coparon portadas, duelos y encarnizadas carreras que tenían a millones de espectadores en vilo en las décadas de los 80 y principios de los 90.

Fue tal la lucha que cuando Prost se retiró la primera vez, Senna le insistió para que regresara a competir... Y lo hizo, con la condición de compartir equipo con él.

Earvin “Magic” Johnson Vs. Larry Bird

En 1979, Michigan State e Indiana State se enfrentaban por el título universitario de baloncesto. Fue el primer enfrentamiento entre “Magic” Johnson y Larry Bird. Michigan venció y Johnson reinó. Fue el partido universitario más visto en la televisión de ese país.

Después llegaron los Ángeles Lakers y Boston Celtics, un enfrentamiento clásico de los 80 que aceleraba corazones: Johnson, carismático, extrovertido y brillante, contra Bird, serio, eficaz y práctico.

“Gracias por empujarme a la grandeza. Nos empujamos juntos. Cada noche miraba tus puntos y espero que yo te provocara lo mismo”, dijo “Magic” a Bird una vez. Esa rivalidad cambió la forma de ver el baloncesto.

Kárpov Vs. Kaspárov

Antagónicos en la forma de jugar ajedrez e incluso en la manera de ver la vida y seguir las ideas políticas, ambos protagonizaron 10 años de rivalidad ajedrecística que traspasó fronteras.

Anatoli Kárpov y Gari Kaspárov se odiaban, pero se necesitaban. Enemigos irreconciliables, Kárpov era el favorito de la clase política.

En 1984, en la final del Campeonato del Mundo, Kárpov ganaba 5 partidas a 0 a Kaspárov. Una victoria más y sería el campeón. Kaspárov remontó y logró tres victorias después de 6 meses de competición. Una polémica terminó con la disputa.

De las 144 partidas que jugaron de 1985 a 1995, Kaspárov ganó por 2 puntos solamente, algo irrepetible.

Muhammad Alí Vs. George Foreman

El combate que enfrentó a Muhammad Alí Vs. George Foreman en 1974, el famoso “Rumble in the jungle” ha sido, posiblemente, el mejor de la historia.

Quizás sea así. El país donde se celebró, Zaire, el ambiente, la humedad, la expectativa y, por supuesto, la rivalidad conocida entre ambos, fueron la cereza de un pastel que se había preparado durante tiempo.

El intercambio de golpes hasta el octavo asalto se frenó en seco con un derechazo de Alí que noqueó a “Big George” por primera vez en su vida. Luego llegó Frazier y otra victoria.

Foreman y Alí no volvieron a enfrentarse. “Fue un héroe del que estar orgullosos. Espero que aparezca otro gran campeón a su altura y también alguien como yo que se esfuerce tanto en derrotarle”, diría Foreman.

La rivalidad da vida al deporte, lo engrandece y hace fuerte. Esta es su verdadera esencia.— Javier Caballero Lendínez

Otros enfrentamientos Historia del deporte

Rivales históricos los ha habido siempre, en cualquier disciplina deportiva.

Coppi Vs. Bartali

En los años 40 y 50, esta rivalidad se llevó los focos en ciclismo. Posiblemente fue la primera a tumba abierta del deporte. Gino Bartali representaba la vieja Italia, agraria y Coppi era el rostro de la nueva Italia, moderna y cosmopolita.

Nicklaus Vs. Palmer

Ambos golfistas son dos de los grandes protagonistas de este deporte en su historia y tuvieron una rivalidad que no tenía perseguidores. Ganaban todo.

Alí Vs. Frazier

Otra rivalidad de Ali fue contra Frazier, con quien peleó tres veces. Dos victorias de Ali contra una de Frazier cerraron un ciclo que sigue grabado en los mejores peldaños del éxito de la historia del boxeo.