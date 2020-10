Luis Borges: hora de escribir otra página

El “Vampiro”´, al cuerpo técnico de Saltillo

Luis Borges no sabe cuál será la función que desempeñará con los Saraperos de Saltillo. Lo que tiene claro es que el que su antiguo equipo le haya llamado para trabajar representa un honor y un desafío más en su trayectoria como beisbolista.

“Agradezco que me hayan seleccionado para ser parte de su cuerpo técnico. Aun no me dicen en qué puesto, pero estaré dispuesto a lo que el mánager Roberto Vizcarra disponga”, dijo el retirado torpedero yucateco, quien tendrá de esta forma su primera experiencia integrando el cuerpo técnico de algún equipo de Liga Mexicana de Béisbol.

Con una amplia experiencia como pelotero, jugando 17 temporadas en el béisbol de verano y como instructor de equipo de Grandes Ligas, Borges Burgos considera que de la misma forma como espera aportar sus conocimientos a la novena sarapera, también tendrá mucho por aprender en este encargo, que llega desde la oficina que encabeza Roberto Magdaleno Ramírez, director deportivo del club, a quien agradeció la confianza y reconoció su labor como gente de béisbol.

“Para el puesto que me designen, me siento dispuesto y listo, ya sea de instructor, para trabajar con novatos, o para coach del mánager en el ramo que pueda ser necesario. Tengo mucha ilusión por seguir haciendo algo por un deporte que tanto me dio y para un club en el que jugué años importantes de mi carrera”, expresó el yucateco, quien en los primeros meses de la pandemia, en el parón brusco que tuvo el béisbol de Ligas Menores, se desligó de la organización de los Piratas de Pittsburgh, donde trabajaba en el sistema de sucursales como instructor.

Además, indicó, con los Saraperos la afición le brindó un cariño especial en su época de pelotero profesional “y eso es algo que no olvidaré nunca. Por eso cuando me informaron de esto, me sentí muy feliz”.

El “Vampiro”, quien en el invierno pasado jugó para los Senadores de la Morelos en la Liga Meridana de Invierno, tuvo intenciones de firma de otros clubes de la Liga Mexicana, pero la de Saltillo fue la que llegó primero y tuvo prioridad.— Gaspar Silveira