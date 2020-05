Luis Juárez ya se encuentra recuperado

El “Pepón”, emocionado por representar a los Leones en el eDerby de la Liga Mexicana

Luis Felipe Juárez está listo para el eDerby. Y también, por fin, ya está al cien por ciento en su recuperación para volver al diamante.

Pero antes que todo, quiere que la gente sea prudente en la contingencia. Y no que “la gente empiece a darse cuenta de la gravedad hasta que comienza a llorar por sus familiares”.

Así, duro y directo, fue el “Pepón” durante una charla de media hora en Zoom con varios medios locales, convocada ayer por los Leones de Yucatán.

En ausencia de los diamantes desde hace dos meses, el cañonero sinaloense será el representante de los Leones en el concurso virtual que organiza la Liga Mexicana de Béisbol. Por medio de un juego de vídeo se enfrentará a un rival de los Guerreros de Oaxaca teniendo como escenario el Wrigley Field de Chicago (miércoles a las 7:30 de la noche).

Juárez ha mostrado desde siempre su afición a los juegos de vídeo. Es un gamer de primera, como igual lo es en diamante.

Habló de esa faceta. La contingencia le ha dado tiempo suficiente para “ponerse en forma”. El cañonero sinaloense destacó sobre ese caso que ha tenido juegos de “fogueo” con sus hijos. “Tres o cuatro juegos al día. Le tomo su tiempo. Y en la noche me quedo a jugar otros tres o cuatro. Le tomo su seriedad”, dice el cañonero melenudo.

La ocasión le permite ser el representante de su equipo y de sus compañeros. “Voy por mi equipo, por la ciudad. Será un orgullo, aunque sea un juego así, portar la playera de los Leones”.

Tiene bien claro que “es lo mejor que puede hacerse en esta situación, aunque sea virtual, en lo que llega el momento de volver al terreno de juego”.

Y eso último que dice es lo que él y todos esperan: volver pronto a la actividad. Pero, a fuerza de ser sinceros, afirma que lo mejor y más sano será volver cuando sea realmente prudente.

Un beneficio

El que se haya detenido la actividad a él le ha dejado importantes beneficios: está totalmente recuperado de sus molestias en la espalda, luego de ser operado en el invierno.

“A lo mejor no era lo que todos esperaban de esta situación. Dios sabe porqué hace las cosas. Los tiempos de él son perfectos. A mí puede ser que me haya caído como anillo al dedo. Ahora puedo decir que me siento al cien por ciento. Creo que es lo más importante para mí, para mi vida personal, para mi carrera. Esto se dio con tanto tiempo que tenemos libre, con trabajo y siguiendo las indicaciones. Eso es lo bueno que ha pasado en este mes y medio, o no sé cuanto tiempo sea, ya ni me acuerdo de cuánto es”.

Han sido valiosos igual, comenta, los talleres virtuales que han tenido los jugadores con el cuerpo técnico en esta contingencia porque, además de tocar temas relacionados con el béisbol, “también hablamos un poco de nuestra vida personal. Nos ha enseñado muchas cosas que han estado allí, pero no queríamos verlas. Egoístamente te creías una súper estrella, más que un ser humano. Ahora nos vemos más como personas”.

Pone como ejemplo que esa fue la clave de los Leones el año pasado. “Vernos como amigos, como hermanos. estábamos en una situación difícil, casi eliminados antes de la mitad de la temporada. Para nosotros los playoffs comenzaron en mayo, no podíamos seguir cayendo. Y si uno caía, allí estábamos los otros. Y así avanzamos hasta donde pudimos”.

Mucho de eso es ahora más valorado por Juárez y los demás peloteros, no solo en la cueva sino en todos los equipos, en todos los deportes y todas las actividades.

“Pepón” mandó un claro mensaje a los seguidores de los Leones: “Estén tranquilos. Esto se va a levantar”, y dijo que están listos y conscientes de la situación difícil que se ha dado. Una, por ejemplo, podría ser jugar sin público cuando regrese a la actividad.

“Puede influir mucho. Estás acostumbrado a escuchar el ánimo de la afición. Pero al final viéndolo por muchos lados puede dar un poco de tranquilidad esperar más tiempo para que todo esté listo”. Dejó claro que la LMB estará trabajando en todas las opciones que resulten benéficas para la liga, los peloteros, los aficionados”.

Importa la salud

Lo más importante, en su opinión, es que todos estén bien. Lo expresa de forma muy sentida: “Tengo muchos amigos que son doctores, enfermeros, camilleros, veo sus estados de whats y lo que expresan. Hablo con ellos y les doy palabras de ánimo. Pasan ocho, nueve horas tapados, con un calorón dentro del cuerpo. Una frase se quedó clavada en mí: ‘la gente no se da cuenta hasta que empieza a llorar a los suyos’. No esperemos a que le pegue a un familiar para ver que es real”.

Y remata: “Si es sembrada, si es maña o es política (la enfermedad), eso no interesa, necesitamos ver por nosotros, por nuestros hijos. Que vean que es de verdad lo que pasa. He visto a mucha gente sufrir, perder a sus familiares. ¡Quédense en casa! Esto nunca se va a terminar habiendo gente en la calle”.

“Puede haber recortes en los trabajos. Si nos hubiéramos quedado ese primer mes en nuestras casas a lo mejor ahora sería distinto. Sea de béisbol, de fútbol, de básquetbol, miles de personas dependen de esto. Y todos queremos volver, pero será hasta que sea prudente”.— Gaspar Silveira Malaver