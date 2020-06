Luis Suárez recuperado para reanudación de Liga de España

BARCELONA.— Luis Suárez, delantero del Barcelona, se declaró listo para la reanudación de la Liga de España, luego de superar su lesión en la rodilla, motivo por el cual se logró adaptar a los entrenamientos y trabajar al parejo de sus compañeros.

El pasado mes de enero, Suarez fue intervenido del menisco externo de la rodilla derecha, por lo que se esperaba su baja por cuatro meses, pero la cuarentena por la pandemia de coronavirus le permitió recuperarse rápidamente.

Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta 💪💪💪🔴🔵#siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfuture



After so much effort, sacrifice and work I have finally registered alta #alwayspositive 💪💪🔵🔴 pic.twitter.com/piOWSJk39E