MÉXICO.— A un mes de los NBA México Games, la expectativa aumenta en especial por la presencia de un joven de tan solo 20 años que está rompiendo la liga: Luka Doncic.

Apenas en su segundo año en la liga el base de Dallas Mavericks está teniendo un arranque de temporada con números sobresalientes y que ya lo meten en debates de si estará en la contienda por el MVP de esta campaña.

