Lupita Quintal lamenta extinción de un fideicomiso

Desde Sonora, donde se estableció hace unos meses para prepararse para el reto más grande de su vida, el Preolímpico con miras a los Juegos de Tokio, Lupita Quintal Catzín, una de las más importantes representantes del deporte yucateco, toma en serio su posicionamiento sobre la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

“Es muy penoso tener este tipo de noticias”, declaró al Diario la destacada karateca, ganadora de los premios Estatal del Deporte y Mérito Deportivo Yucateco en 2019, luego de una serie de pruebas en que puso en alto a Yucatán y también a la bandera de México en el tatami internacional.

El Fodepar fue uno de más de cien fideicomisos que desaparecieron tras una larga y controvertida serie de negociaciones y discusiones en la Cámara de Diputados, aprobada luego por el Senado, en un acto que dividió opiniones, particularmente por cuestiones partidistas, acusando malos manejos en administraciones pasadas.

Lupita Quintal es una de las personas que estaban entre los atletas que recibían apoyos del Fodepar, como integrante de la selección mexicana de karate y carta fuerte para lograr el boleto para los Juegos de Tokio, pospuestos de este año para el siguiente, por la pandemia de coronavirus.

“Como todos los deportistas, todos los que representamos al país, que nos dedicamos en cuerpo y alma a las actividades deportivas por México, es muy penoso el tener ese tipo de noticias, ya sabíamos que era probable que esto pasara, pero quedaba la esperanza de que no sucediera”, explicó la karateca. “Finalmente decidieron que desaparezca el fideicomiso”.

Graduada en la Universidad Anáhuac Mayab en Contaduría, gracias a una beca lograda por su desempeño deportivo, Lupita indicó que “quizá para muchos que no tengan conocimiento, para mucha gente que no está relacionada con el deporte de alto rendimiento, no saben de la importancia que tenía el Fodepar”.

“Con este tipo de apoyos podrías llevar una buena preparación, para poder ser una atleta de alto rendimiento. Nos ayudaba en campamentos, entrenamientos, todo lo que representa la preparación de un deportista para las competencias”.“Va a afectar a mucha gente, muchos tendrán que retirarse porque tendrán que buscar empleo para conseguir los recursos. Porque, así como somos atletas que nos preparamos todos los días para representar al país, somos personas independientes, tenemos una vida con responsabilidades como personas adultas, y tendrán dificultades por falta de los apoyos que no hay en nuestro país”.

Habló de su situación particular, enfocada en estos momentos a un trabajo intenso de cara al Preolímpico rumbo a los Juegos de Tokio.

“Tenemos un compromiso con el proyecto en camino a los Juegos. Mis aspiraciones siguen, en este caso gracias a mis patrocinadores y a los apoyos del gobierno. Gracias a ellos sigo adelante, me han ayudado mucho. Y espero seguir contando con esa valiosa ayuda de aquí a lo que falta para el proceso Tokio 20201”.

Lupita indicó que se encuentra en Hermosillo, desde hace cinco meses y sin los recursos que le dan sus patrocinadores, sería difícil poder llevarlos a cabo solo con los recursos del gobierno.

“Por eso es lamentable este tipo de noticias. Pero sigo enfocada en lo mismo, hay gente que confía en mí, mis patrocinadores, como la cadena Dunosusa; el IDEY, el Ayuntamiento, y claro, mi familia”.“Nosotros, pese a todo lo que pueda venir o no venir, seguimos dándole duro porque tenemos un compromiso no sólo con nosotros, sino con el país. Es por México”.—GASPAR SILVEIRA MALAVER

Lupita Quintal

tras la eliminación del Fodepar