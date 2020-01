Lupita Quintal luce preparada

La yucateca está concentrada para el Preolímpico

La preselección nacional de karate inició concentración en Villas Tlalpan de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), de cara al Campeonato Preolímpico de la especialidad, a celebrarse en mayo en París, Francia con la yucateca Guadalupe Quintal Catzín como su principal integrante.

Lupita es pieza fundamental del equipo formado por 19 elementos más, entre las modalidades de kumite y kata, convocados por la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales (Femeka), quienes, además de permanecer en concentración, sostendrán diversos compromisos internacionales como parte de su preparación rumbo al Preolímpico.

“Es la primera concentración del año, nos convocaron para estar en Conade, porque van a definir a la selección que irá al Preolímpico. Serán tres mujeres y tres hombres en combate, más un representante varonil y femenil en kata”, comentó la karateca yucateca. “Todo lo está haciendo la federación con la finalidad de llevar a los mejores atletas considerando que han hecho controles, topes, así como los selectivos nacionales”.

La medallista de oro en la Universíada Nacional 2019 se mostró optimista con el inicio de año, en el que tiene como meta principal asistir a Tokio 2020.

“Estoy mentalizada para lo que viene, estoy trabajando todos los días para este Preolímpico, apostándole todo. Se vienen meses muy pesados, los más pesados de este proceso que comenzó hace dos años y el estar en unos Juegos Olímpicos me ha mantenido en el camino”, dijo Lupita. “Desde el año pasado sabíamos que la clasificación sería a través de un Preolímpico, nos hemos dedicado a trabajar en eso, es la única forma de llegar a Tokio”.

El calendario para Lupita y algunos de los deportistas concentrados iniciará en la misma ciudad sede del Preolímpico con el desarrollo de la primera fecha del 2020 de la Premier League de la Federación Mundial de Karate (WKF, por sus siglas en inglés), la cual se disputará del 24 al 26 de enero.

“A finales de este mes viajo a París. En los últimos eventos me he quedado cerca de las medallas, en Chile quedé en quinto, perdí el bronce, y en Madrid me quedé en cuartos de final”, recordó la karateca peninsular.

