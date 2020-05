Luto en la lucha nipona: Hana Kimura fallece a los 22 años de edad

La luchadora japonesa Hana Kimura falleció la madrugada de ayer a la edad de 22 años por causas que aún no han sido confirmadas, pero se presume que su muerte derivó de presuntas autolesiones que se ocasionó luego de ser víctima de una campaña masiva de acoso en redes sociales tras su participación en “Terrace House”, reality show de Netflix.

Antes de este desenlace, en la cuenta de Twitter de la luchadora se publicaron imágenes de presuntas lesiones autoinfligidas junto a un mensaje que puede interpretarse como una despedida: “Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye”, se lee en la publicación, que fue borrada minutos después de ser difundida.