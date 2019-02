Macías “violó” las reglas no escritas

Alexis Vega niega que existan malos tratos en Chivas

El que haya decidido José Juan Macías declarar aspectos que vivió en el vestidor del Guadalajara es un tema muy personal del delantero del León, pero, desde el punto de vista de Alexis Vega, violó códigos no escritos.

“A mí no me ha pasado (que lo traten mal en el vestidor), me he llevado muy bien con todos y somos un equipo que está muy unido. José Juan dio sus declaraciones y la verdad nos tiene sin cuidado, seguimos enfocados en el trabajo, así como pensando en el Pachuca”, dijo el delantero del Rebaño Sagrado.

Consideró el atacante que Macías debe ser más centrado, no estar ventilando ciertas cosas, porque al final de cuentas, existen leyes no escritas que se deben llevar al cabo y es mejor tener respeto siempre.

“Son declaraciones que él dio, estuvo aquí en Chivas, a mí en todo momento me han recibido de muy buena manera, hay un grupo muy unido, un equipo que queremos ir por el mismo camino y considero que hay códigos que se deben respetar, lo que pase y se haga en el vestidor se queda en el vestidor. El equipo está muy unido, queremos lograr los mismos objetivos y primero Dios lo lograremos”, consideró el delantero del Rebaño.

Vega, quien había recibido algunas críticas por no haber anotado todavía con el Rebaño Sagrado luego de llegar de los Diablos Rojos, marcó un triplete la pasada jornada en el Clásico Tapatío, y estuvo en la primera lista de convocados del director técnico argentino de la Selección Nacional, Gerardo “Tata” Martino.— EL UNIVERSAL