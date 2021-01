Maleck habla tras su salida

Apesadumbrado, el joven dice que cambiará mucho

Tras el accidente que provocó la muerte de una pareja y que lo llevó a estar año y medio en prisión, Joao Maleck encontró una nueva oportunidad al fichar para el Deportivo Cafessa de la Liga Premier de México.

El jugador de 21 años regresará a las canchas, pero reveló que tras las consecuencias que trajo el choque, él hubiera preferido haber estado “del otro lado”.

“Hubiera preferido cambiar la moneda y que me hubiera tocado estar a mí del otro lado, es algo muy duro”, expresó Maleck en entrevista con TUDN. “Nunca imaginé pasar por algo así, pero mira me ha ayudado de forma positiva, me cambió la vida para bien”.

Maleck agregó que tras su salida de prisión, tiene por objetivo ayudar a más personas y se autoproclama “un ejemplo de superación”.

“Cumplí el tiempo que Dios quiso que estuviera adentro. En las audiencias prometí que tenía por ayudar a mucha gente y ser un ejemplo para los jóvenes y ahora puedo ser un ejemplo de superación”, externó Maleck.

El ahora jugador de la Liga Premier quedó en libertad el pasado 15 de diciembre y tuvo muchos problemas para encontrar algún club que le abriera las puertas, pues en la Liga de Expansión no tuvo cabida.— EL UNIVERSAL