Manchester City blanco de un ciberataque

MANCHESTER.— El Manchester United no ha podido restaurar completamente sus sistemas informáticos una semana después de haber sido blanco de un ciberataque.

El personal del club de la Premier League aún no tenía acceso al correo electrónico, y algunas otras funciones tampoco estaban disponibles.

