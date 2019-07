Manfred lo niega

El comisionado le responde al astro Justin Verlander

Ante una avalancha de jonrones que ha convencido a muchos lanzadores de que las pelotas de béisbol están alteradas, el comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred dijo ayer que el deporte no ha podido encontrar algún cambio en el proceso de fabricación.

Un reporte enviado en mayo de 2018 a las Mayores por parte de profesores especializados en física, ingeniería mecánica, estadística y matemáticas concluyó que hubo menos resistencia en la pelota, lo que provocó más cuadrangulares. La MLB todavía no ha descubierto la razón y Manfred rechazó las acusaciones del abridor de la Liga Americana para el Juego de Estrellas, Justin Verlander, y de otros lanzadores de que las pelotas fueron alteradas deliberadamente.

“El béisbol no ha hecho nada, no ha dado una orden para una alteración en las pelotas”, comentó Manfred. “La falla más grande es esa lógica es que el béisbol quiere en cierta forma más jonrones. Si va a una reunión de propietarios y escucha a la gente hablar de la forma en la que se juega nuestro deporte, ese no es el sentimiento entre los propietarios para los que trabajo. No existe un deseo para aumentar el número de cuadrangulares en un juego. Al contrario, están preocupados de la gran cantidad que tenemos”.

Los bateadores han pegado 3,691 bambinazos en 1,345 juegos y están encaminados a registrar 6,668 en toda la temporada. Eso representaría un aumento del 19% respecto a los 5,558 del año pasado y del 9% de la cantidad récord de 6,105 en 2017 que superó la marca de la llamada época de los esteroides de 5,693 en la campaña de 2000.— AP