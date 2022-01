Manny Barreda pone a Culiacán en competencia

Para Manny Barreda estaba claro el real significado que representaba encarar el tercer juego de la serie final, en el cual los Tomateros de Culiacán llegaban en desventaja de 0-2 en la final de la Liga Mexicana del Pacífico contra los Charros de Jalisco.

Frente a ello y luego que ofreciera todo un recital de pitcheo, expresó que, “sabía la importancia de este juego, sabía que era poder regresar a esta serie y no sentía que era presión, sino que un compromiso que le tengo a este equipo”.

El lanzador derecho se comportó como el abridor uno que ha sido desde hace varios años para los Tomateros de Culiacán y quedó en claro que después de seis entradas apenas recibió dos hits y una carrera, lo que deja de manifiesto su dominio.

“La confianza que me tiene Benjamín y todo el equipo me motiva y esta vez no fue la excepción, sabía de la importancia de ganar, así que más que presión, era el compromiso que tengo con Gil y toda esta gente, nuestros aficionados”.

Asentó que ellos siempre están apoyando, que lo han realizado bien durante estos años, por lo que existe una confianza mutua y que es razón de sobra para no defraudarlos.

Gracias a su trabajo, Barreda puso su marca en 3-0 durante la presente postemporada y además alcanzó su décima victoria de por vida en playoffs.

En tanto que el manager de los bicampeones, Benjamín Gil, destacó el trabajo que hicieron todos los jugadores, para completar el primer triunfo de la final, por marcador de 7-3.

Enfatizó que saben de lo que son capaces.

“Sabemos el talento que tenemos y los jugadores saben la capacidad de ellos, el talento que tienen, lo que han logrado. No ha sido fácil. Te aseguro que nadie en estos años, nos ha hecho la situación fácil”, expresó.

Más adelante manifestó que en todo este tiempo ningún rival ha sido cómodo y que ahora mucho menos Charros.

“Seguramente ellos sienten que son mejores que nosotros, y nosotros creemos que somos mejores que ellos, así que vamos juego por juego”, culminó.

Respeto al bicampeón

En cuanto al manager de los Charros de Jalisco, Roberto Vizcarra, en cuanto a la derrota, sostuvo que reconoce que se están enfrentando a un gran rival.

Referente a la salida de Brennan Bernardino, citó que simplemente esta vez no venía efectivo al grado de ponerse abajo del conteo y cuando “entraba” lo aprovechaban.

“Batallamos un poco, pero tenemos confianza, sabemos a quiénes nos enfrentamos, pero tengo un bullpen que me da confianza y como prueba ahí está el trabajo que realizaron”, refirió.

El “Chapo” Vizcarra explicó que nunca pensó que en la primera entrada se iba a definir el juego.