Manny Pacquiao al histórico logro del Canelo: ''El boxeo está en buenas manos''

LAS VEGAS.— Saúl “Canelo” Álvarez se convirtió en el primer monarca indiscutible con cuatro cinturones de la categoría de los supermedianos en la historia, al noquear el sábado a Caleb Plant en el undécimo asalto, informa AP.

Álvarez (57-1-2 con 39 nocauts) derribó dos veces a su oponente en ese penúltimo capítulo, para despojarlo del cetro de la FIB, que incorporó a su colección de campeonatos del CMB, la AMB y la OMB, gracias a un excelente desempeño táctico y a un golpeo poderoso. Plant perdió el invicto en la MGM Grand Garden Arena.

El mexicano, considerado por muchos como el mejor boxeador libra por libra en la actualidad, se convirtió en el sexto peleador en ostentar cuatro cetros de manera simultánea. Se unió a Josh Tailor, de los superligeros como el único campeón indiscutible que reina actualmente en su categoría.

Tras los resuntados, el hoy retirado astro del box Manny Pacquiao utilizó sus redes sociales para reconocer el logro del joven mexicano.

Congratulations to the pound for pound king, @canelo, on making boxing history as the first undisputed super middleweight champion ever. Plant put up a great fight but Canelo is just too good. Boxing is in great hands.