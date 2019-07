Manny Pacquiao: Aún es temprano para pensar en el retiro

MÉXICO.— Esta sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el gran campeón mundial de boxeo Manny Pacquiao disputará el título peso welter de la AMB con el estadounidense Keith Thurman, en una de las peleas más esperadas del año.

El también senador por su país, dice que aún es temprano para pensar en retirarse de los cuadriláteros.

“No pienso en ello aún, a la edad que tengo, quizá piensas en el cómo será y no cuando será; que sí es muy importante, sí, pero no en éstos momentos”, aseveró el Pacman.