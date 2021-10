''Bolón'' Rodríguez vuelve a Mérida, tras lograr su sueño en las Grandes Ligas

Manuel ''Bolón'' Rodríguez regresa a Mérida tras cumplir su sueño en las Grandes Ligas, convirtiéndose en el primer yucateco en hacerlo.

Manuel "Bolón" Rodríguez Caamal no veía a sus padres desde febrero pasado, así que el abrazo rápido que se dieron cuando salió por la zona de arribos internacionales del Aeropuerto de Mérida estuvo lleno de gloria.

“¡Esto es todo!”, declaró “Bolón”, el primer yucateco que lanza en las Grandes Ligas, al llegar ayer de Estados Unidos, tras su debut con los Cachorros de Chicago.

Don Manuel y doña Rocío, con su hermana Diana Laura, se fundieron en un abrazo entre decenas de personas que estaban en el área. Luego, se sinceró y lo primero que dijo fue que “a ellos les debo todo".

"Cuando me caía, cuando sentía que no iba a dar más, alcanzaba a escuchar sus voces, me decían ‘vamos, tú puedes’. Y ustedes ya lo vieron: pude”, expresó el serpentinero nacido en Umán, quien se estrenó en las Grandes Ligas el 30 de julio pasado, enfrentándose a los Nacionales en Washington.