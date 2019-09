Maradona, a un paso de convertirse en técnico de Gimnasia

Buenos Aires.— Diego Maradona quedó a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de una reunión que mantuvo el entorno del ’10’ con los directivos del club platense.

La dirigencia de Gimnasia 🐺 le presentará una oferta formal a Diego Armando Maradona en las próximas horas con el objetivo de que asuma como DT. La negociación no es fácil, pero es el entrenador que quieren.

“ Lo más lindo fue llamarlo y que responda, lo primero que me dijo fue: ‘No le tengo miedo a nada’. No puso ningún ‘pero’, dijo que estaba dispuesto y que le encantaba la idea”, agregó Pellegrino.

“El acuerdo está en un 80%, solo resta acordar datos formales y administrativos que se resolverán mañana. Hay un acuerdo del 93%”, agregó el asesor letrado de Maradona, Matías Morla.

“Hay una yunta en frente, que me tiró de los huevos para abajo. Y esa no se la perdono a nadie.”

Maradona ya adoptó este personaje anti-Estudiantes. Duele decirlo, pero se terminó el amor con el 10.

No sabemos que hubiera sido de Bilardo sin Diego, pero si de Diego sin Bilardo.