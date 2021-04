"Maradona: Sueño bendito", el primer avance de la serie del astro (vídeo)

LOS ÁNGELES, EE.UU. (EFE).- Amazon estrenó hoy lunes el primer avance de "Maradona: Sueño bendito", la serie que a lo largo de 10 episodios narrará la biografía del legendario futbolista argentino.

La plataforma aún no anuncia la fecha en la que estrenará esta ficción rodada en Argentina, España, Italia, Uruguay y México, aunque aseguró en un comunicado que se lanzará de manera simultánea en más de 240 países a lo largo del 2021.

Es momento de contar su historia. Maradona: Sueño Bendito próximamente en Amazon Prime Video



It’s time to tell his story. Maradona: Blessed Dream coming soon to Amazon Prime Video. #MaradonaTV pic.twitter.com/MpCaVGAmRA