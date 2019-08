”Marche” se va y pide a Ochoa

El Porto y el Club América hacen oficial el fichaje

El arquero argentino Agustín Marchesín deja al América para unirse al Porto, informó el club mexicano y también el portugués.

Marchesín se convirtió en uno de los referentes del conjunto azulcrema desde su llegada en diciembre de 2016. Fue fundamental para la conquista del campeonato del torneo Apertura 2018, la Copa MX del Clausura 2019 y el más reciente cetro del Campeón de Campeones 2018-2019, en el que su remate de penal sentenció la tanda definitiva ante Tigres.

El arquero deja el fútbol mexicano luego de que fue consagrado con el Balón de Oro 2019 como el mejor portero de la Liga MX.

“Creo que ‘Memo’ sería la frutilla del postre, es un portero que ha dejado mucho, un emblema en México y es una oportunidad que ojalá la pueda tomar”, subrayó el ar gentino.

Acompañado del técnico Miguel Herrera, aseguró que llegar al cuadro azulcrema fue lo mejor que le pasado en su carrera, agradecido con la oportunidad que le brindan para salir y cumplir un sueño en Europa.

“Venir fue la mayor bendición, lo mejor que me ha tocado vivir en mi carrera, es el equipo más grande en el que he jugado, era el sueño mío llegar a semejante equipo, hoy me voy feliz. Es una gran oportunidad la que se me está brindando”, dijo.