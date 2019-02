Marco Fabián es el nuevo fichaje de Filadelfia en la MLS

FILADELFIA (AP) — Luego de tres temporadas en la Bundesliga de Alemania, el volante mexicano Marco Fabián pasa a la MLS con el Filadelfia Union, informó el viernes el equipo estadounidense.

Fabián, quien cumplirá 30 años en julio próximo, deja al Eintracht Frankfurt, donde fue campeón de Copa el año pasado.

“Hemos estado buscando a Marco como un volante creativo y estamos felices de completar el acuerdo para traerlo a Filadelfia”, dijo Ernst Tanner, director deportivo del equipo. “Marco es un auténtico profesional y creemos que encaja bien en nuestro sistema”.

🚨Philadelphia Union officially acquire @miseleccionmxEN Attacking Midfielder @MarcoFabian_10.

Philly, say hello to your new No. 10 👉 https://t.co/OC84FIiSMw#MarcoPHabian | #DOOP | #ThisIsPhilly pic.twitter.com/R7RtRJAtgM

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) February 8, 2019