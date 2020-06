Marco Fabián termina su cortísima temporada con Al Saad

MÉXICO.— Marco Fabián terminó su aventura por Asia. El volante mexicano se desvinculó del Al Saad equipo de la Liga de Qatar en donde sólo jugó cuatro juegos y anotó en dos ocasiones. Su contrato era sólo por cuatro meses y este no fue renovado.

Fabián se despidió de sus compañeros y técnico, Xavi Hernández, en el campo de juego. En su discurso en inglés el futbolista agradeció a sus compañeros todo lo que aprendió de ellos en este tiempo.

Thank you for your time with us @MarcoFabian_10 🤍🖤



¡Gracias Marco! ⚫️⚪️



Everyone at #AlSadd wishes you all the best 💪 pic.twitter.com/UyZrxgaESw