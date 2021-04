Marcos "Chino" Maidana regresa al ring, peleará en La Bombonera argentina

El regreso de Marcos Maidana a los rings parece ser –esta vez sí– un hecho y hasta tendría fecha marcada en el calendario para el 9 de junio de este año.

Enfrente estaría el venezolano Jaider Parra, justamente quien le sacó el invicto al hermano del Chino el 12 de enero de 2019 en una velada celebrada en Mar del Plata.

Pero lo que más llama la atención es el recinto que seleccionaría con su empresa Chino Maidana Promotions para organizar la pelea: la Bombonera.

En charla con ESPN Knockout, el boxeador argentino reveló cuál es el plan que tienen en mente, publicó infobae.com.

Luego de ese anunció, sorprendió con su deseo de elegir a la Bombonera como recinto: “Vamos a hacerlo en La Bombonera o en algún estadio por acá lindo, pero va a ser algo lindo”.

Su futuro luego de esa pelea es toda una incógnita y el púgil reveló que dependerá de cómo se sienta dentro del ring.

“Vemos, este combate y después vemos. Yo creo que me siento bien, según como me vea, no puedo decir a futuro porque tengo que hacer la primer pelea y luego ver qué pasa”, concluyó el Chino.