Marcus Rashford recibe insultos racistas tras derrota

El jugador del Manchester United aseguró que fue víctima de racismo en la final de la Europa League.

GDANSK.— Marcus Rashford del Manchester United, indicó que recibió “al menos 70 insultos racistas” en las redes sociales tras la derrota del club inglés en penales frente al Villarreal en la final de la Liga Europa.

El Villarreal alzó su primer trofeo importante al ganar 11-10 en la tanda de penales después de empatar 1-1 con el Manchester United luego de tiempo extra en la final del miércoles.

This means more than you know ♥️https://t.co/qcR0jsNZrB pic.twitter.com/zScbT2IZqn