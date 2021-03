Mariana "Barby" Juárez se baja del ring político, prefiere el box

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- La boxeadora Mariana "Barby" Juárez prefirió enfocarse totalmente en su entrenamiento para una pelea de revancha que continuar en la contienda política.

Mariana militaba en las filas del partido Redes Sociales Progresistas, donde también los luchadores Blue Demon, Carístico y Tinieblas buscan la candidatura por varias alcaldías.

Gran responsabilidad

Para María Anastasia Trejo, como es su nombre real, seguir con este proyecto requería de más inversión de tiempo, que por ahora no tiene.

"Me invitaron a participar, pero la verdad yo creo que eso es una gran responsabilidad por eso es por eso que no acepté, porque creo que era necesario pelear al aceptar una campaña y es un puesto con bastante seriedad, que debes comprometerte al 100 por ciento y yo no podría hacerlo, por eso di las gracias", contó Mariana.

Apoyo promocional

Durante algunos meses apoyó con vídeos para la propaganda política del partido presidido por Pedro Pablo de Antuño Padilla, como embajadora del deporte.

Por ahora se prepara para su pelea de revancha contra la mexicana Yulihan "Cobrita" Luna y no sabe quién va a cubrir el puesto que le ofrecieron como diputada, pero espera que el partido se preocupe por promover el deporte abriendo espacios para que los ciudadanos se ejerciten y proponiendo políticas públicas que inviten a las personas a ocuparse de su salud.