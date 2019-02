Mario Méndez Realpozo estará en un puesto vital

Yucateco es pieza “clave”

Hombre de un día aquí y otro allí, girando en torno al baloncesto, Mario Méndez Realpozo no tiene duda de que el deporte ráfaga debe de crecer. O, dicho con otro verbo, tiene que crecer.

Y ahora, con un nombramiento clave en su proyecto, el dirigente yucateco está decidido a impulsar la Confederación Centroamericana de Básquetbol, a cuya presidencia fue nombrado el fin de semana pasado.

“Dirigir el baloncesto en Centroamérica no es un logro solamente de Mario Méndez. Es un logro para todo México, porque es por lo primero que luchamos”, dijo Méndez Realpozo, quien además de ser dirigente de la Centrobasket (como se conoce a la Cocaba), también lo es de la Comisión Internacional de la Juventud de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA Américas) y miembro del Buró de FIBA y de su Consejo Directivo.

Para él, ha sido una larga trayectoria en el baloncesto (y en organización de otros eventos deportivos). “Son como cuarenta años de luchar con la única intención de poner a México en su lugar, que regrese a la fiesta del baloncesto internacional, y no solo hablo en lo deportivo, sino en la toma de decisiones. Y ahora estamos allí”.

Ha estado involucrado desde años atrás en los procesos de desarrollo del baloncesto infantil y juvenil y vamos enfocados también en lo profesional. “Vamos con una norma: México no debió perder esa posición y eso me tiene muy contento”.

“Nunca antes un directivo mexicano había sido reconocido internacionalmente por su gestión en el básquetbol de América”.

Sus objetivos en la Confederación Centroamericana tienen como prioridad “levantar la zona, que jueguen más Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice… No nos ayudan en nada si siguen sentados en ese sillón de comodidad. Eso no ayuda a México. México necesita rivales, países que compitan, si no, no sirve”.

Dentro de sus puntos de trabajo, indicó que podría ser que las oficinas de la Centrobasket se instalen en Mérida. “Estamos planeando la Liga Profesional Centroamericana. Porque, evidentemente, irnos a jugar de aquí a Mexicali es muy lejos. Es más fácil que vayamos a Guatemala, Honduras o Belice para jugar profesional. Y Mérida tendrá un equipo”.— Gaspar Silveira Malaver