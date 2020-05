Mark Spitz se muestra pesimista con Tokio

El exnadador cree que Japón sufrirá con las finanzas

El estadounidense Mark Spitz, integrante de la Academia Laureus y ganador de siete medallas de oro con siete récords mundiales en los Juegos de Múnich en 1972, señaló que está muy preocupado por el coronavirus y los problemas económicos que puede tener Japón para las Olimpiadas de 2021.

“Cuando se nos informó sobre este virus y pidieron que nos quedáramos en casa, lo hicimos durante un período de dos semanas, pero me di cuenta de que no era realista, ya que no había una cura específica para esta pandemia”.

A Spitz, de 70 años, le preocupa que nadie esté realmente seguro de cuál será el estado de la pandemia en 2021.

“No creo que tengamos todas las respuestas ante este virus ahora mismo y en su impacto económico en el mundo.

“Una de las grandes preguntas que nos debemos hacer es qué sucederá dentro de un año cuando estemos a un mes de los Juegos Olímpicos de Tokio y nos encontremos con la posibilidad de que Japón no esté preparado económicamente para poder albergarlos.

“No hay garantía de que vayamos a encontrar una vacuna para este virus. Han pasado casi 40 años y todavía no existe una vacuna para el VIH, pero seguimos aquí y lo hemos logrado. Así que espero que muy pronto volvamos a la normalidad, sea lo que sea esa ‘normalidad’”, concluyó el heptacampeón olímpico.