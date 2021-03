Martino minimiza el revés

El argentino tuvo su segunda caída al mando del Tri

A pesar de que la Selección de Méxcico mostró una cara distinta a la que acostumbra en la era de Gerardo Martino, el estratega argentino rechazó que ante Gales hayan dado su peor exhibición.

“No. El primer tiempo de Japón fue lo peor que vi, en el partido de hoy nos faltó circular la pelota, pero no fuimos avasallados un solo momento, el rival hizo un gol que no debió haber contado, porque se hizo en un ‘off side’, fue eso y nada más. Tuvimos otro problema que fue cómo perforar el sistema defensivo del rival y cómo resolver cuando dábamos vuelta con la pelota y ellos achicaban rápido, esa situación a veces la hemos resuelto, creo que no tiene nada que ver cuando jugamos con Japón, hoy jugamos como quisimos pero no pudimos ganar”, analizó el entrenador.

Del mismo modo , el “Tata” consideró improbable que tenga que replantearse el estilo de juego del Tricolor tras acumular su segunda derrota en dos años.

La verdad que hablaría de una gran pobreza de nuestro trabajo, si nosotros modificamos un plan por una derrota, nada ha cambiado más allá de que nos tocó perder, porque si no modificaríamos por el resultado y estamos lejos de eso, estamos en una búsqueda que también tiene que ver con el funcionamiento, seguramente ya vendrán los partidos como pasa en Copa Oro donde el resultado es imperioso, hoy creo que hemos fallado en nuestra gestación de juego”, agregó.

Por otra parte , al ser cuestionado sobre lo que le dejará el duelo ante un rival del área como lo es Costa Rica, Martino dejó ver su molestia ante la pregunta y reveló que la primera opción era solamente enfrentar a Gales.

“Lo que pasa es que la opción era no jugar, siempre es bueno jugar, está claro que los ciclos están cargados con selecciones de la misma área, porque además tenemos la Copa Oro, el Final Four, entonces si no jugábamos contra Costa Rica no teníamos rivales, pero prefiero jugar”, apuntó el estratega.

No urge un “9”

A pesar de no tener opciones en el ataque, tras las repentinas lesiones de Henry Martín y Alan Pulido, así como la larga recuperación que atravieza Raúl Jiménez, Martino no ve urgencia en encontrarle un sustituto al atacante del Wolverhampton.

“Sabiendo que Raúl Jiménez no podía jugar decidimos traer a Henry y Alan, ellos eran las opciones. Henry no entrenó ningún día y Alan estuvo un entrenamiento y tuvimos que buscar variantes. No veo motivo para estar preocupado, debemos estar ocupados en la situación y debimos hacer jugar a ‘Chucky’ y debemos seguir buscando las variantes que podamos aplicar”, dijo.

“El partido pasó por otro lugar, nosotros debimos jugar más por dentro y ahí debimos gestar mejor el juego y lo del delantero centro en partidos como hoy es la culminación, ‘Chucky’ tuvo dos opciones, así que me voy inconforme porque entramos en la confusión y empezamos a jugar un partido de roce, ríspido y no rápido y con precisión que era lo que necesitábamos”.

Señaló que el gran problema de su equipo fue que después del gol en fuera de lugar se descontroló y cayó en el juego de los galeses.

“Creo que nos salimos del partido porque observamos el fuera juego y eso ya nos desacomodó y los roces y la falta de agilidad del juego, el árbitro tuvo mucho diálogo con los jugadores, pero no supimos escaparnos de todo y debimos concentrarnos en nuestro juego y darle dinámica al partido”, dijo.