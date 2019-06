Martino no se preocupa por las bajas en el Tricolor

Gerardo Martino se notó despreocupado por las múltiples bajas previo a los próximos compromisos, aunque lamentó no tener a Carlos Vela en la Selección Mexicana.

“La ausencia de Vela ha sido un caso que no hay que darle más vuelta. Es una pena que no se permita estar”, declaró el director técnico del equipo.

Cuestionado acerca de los futbolistas que solicitaron no ser convocados, Martino explicó que “no hay que generalizar, hay que pensar caso por caso y no meter a todos en la misma bolsa”.

Sobre Layún y El “Chucky” Lozano explicó que se trató de temas de salud para no arriesgarlos a estar fuera de cancha más tiempo del necesario.

Las amenazas por lesión siguen en el equipo en el caso de Iván Rodríguez y Marco Fabián, aunque Martino aún no decide si permanecerán en la lista final.

“El caso de Iván y Marco lo daremos a conocer al final del partido contra Venezuela y la hora 12. Las ausencias nos han abierto puertas para ver a jóvenes”, explicó en conferencia de prensa.

Martino reiteró que conforme se fueron dando las ausencias, se le pudo abrir la puerta a otros jugadores.

“La idea será la misma, me gustaría ver a la mayor cantidad de jugadores. Iván jugó infiltrado (la final con el León), Marco Fabián no sé si estuvo pleno (en el Filadelfia Union), los dos han tenido lesiones importantes, ya les hicimos estudios, no es un tema fácil de resolver“, explicó el timonel argentino.

“No tenemos qué quejarnos por los inconvenientes de salud y otras situaciones. Damos vuelta a la hoja y nos sentamos a trabajar con los que sí están”, remató.

