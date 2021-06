Martino y el Tricolor, a prueba

Obligación para México ganar el torneo del área

El mérito de ganar la Liga de Naciones de la Concacaf es mínimo, pero eso no significa que la selección mexicana no esté obligada a hacerlo.

El Tricolor se enfrenta esta noche a Costa Rica, en la semifinal del llamado “Final Four” de este pequeño certamen de la zona, que sólo representa la jerarquía en manos del combinado de Gerardo Martino.

“Creo que es así desde siempre. Como equipo grande de la Concacaf tenemos obligaciones, como fue en la pasada Copa Oro (de 2019), ahora entendemos lo mismo, y se repetirá para el próximo mes (Copa Oro 2021)”, comentó el argentino, sereno por el compromiso que se realizará en el Sports Authority Field de Denver.

La realidad es que, si la Selección Nacional triunfa y se corona el domingo, habrá sido un certamen más sin importancia que organiza la Confederación para exprimir a su mejor mercancía.

En cambio, si el “Tata” Martino y compañía no cumplen, el proyecto rumbo a Catar 2022 será duramente cuestionado.

“Esta situación no la podemos cambiar, de su parte que la crítica no sea tan dura si no ganamos”, dijo Martino a medios mexicanos.

El estratega negó que alguno de los futbolistas se dispute su lugar para Juegos Olímpicos o Copa Oro, ya que – dijo – los planteles están hechos al 90 por ciento y que su motivación es ponerse la camiseta del equipo.

“Enfrentamos este torneo con toda la seriedad, al ser uno oficial, y con la obligación de ganarlo”, respaldó el capitán del Tricolor, Andrés Guardado. Eso sí, el volante reconoció que la Concacaf “es demasiado repetitiva, con la Copa Oro y eliminatorias próximamente. Nuestra mejoría debe ser en lo grupal. El gran reto para nosotros es estar en el siguiente Mundial”.

Se suma otra baja

Martino también se dio a la tarea de anunciar la baja de Jonathan dos Santos, quien no se terminó de recuperar de una lesión.

El argentino dijo que Sebastián Córdova remplazará al jugador del Galaxy.

“Aprovechamos para hacer algunas confirmaciones: de la lista originalmente dada por nosotros, salen Gutiérrez y Dos Santos, ingresan (Diego) Lainez y Córdova”, comentó el argentino. “Lo de Jonathan no es grave, pero tardará en recuperarse”.— EL UNIVERSAL