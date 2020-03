Más dudas en el Bronx

Judge y Stanton no estarían listos para la apertura

Los jardineros Aaron Judge y Giancarlo Stanton posiblemente se perderán el juego inaugural de la temporada de los Yanquis en Baltimore el 26 de marzo debido a sus lesiones.

El gerente general Brian Cashman dijo ayer que Judge se ha sometido a más exámenes para determinar la causa de un dolor en la zona del pectoral derecho cerca de su hombro. Judge no ha podido batear en el terreno de juego desde el comienzo de los entrenamientos de primavera. El jardinero derecho acusó molestias el viernes al tomar una práctica de bateo por segundo día en una jaula bajo techo. Stanton sufrió un esguince en la pantorrilla derecha el 26 de febrero durante una práctica defensiva. Cashman cree que Stanton deberá estar en condiciones de jugar en abril.

FELIX HERNÁNDEZ luce como alguien al que todavía le queda combustible en el tanque y Sean Newcomb está tratando de aprovechar una nueve oportunidad para abrir juegos. Pero con el Día Inaugural a poco más de tres semanas, los Bravos todavía no saben quiénes van a ocupar los últimos dos puestos de su rotación.

Una de esas vacantes fue creada por Cole Hamels, quien no ha lanzado una pelota desde que empezó a batallar con una inflamación el hombro izquierdo a finales de enero. Los Bravos todavía no saben cuándo recibirá Hamels la luz verde para empezar a hacer tiros desde terreno plano. Por lo tanto, hay una buena posibilidad de que el zurdo de 36 años no debute antes de finales de abril. Félix, de 33 años, tuvo que conformarse con un contrato de Ligas Menores que le aseguraría 1 millón de dólares si es colocado en el roster de los Bravos. Una ganga, si está saludable.

