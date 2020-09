''Matador'' Hernández llama 'mediocre' a comentarista; se disculpa

CIUDAD DE MÉXICO.- El exfutbolista Luis Hernández, nuevo rey del TikTok, envió un duro mensaje al comentarista de ESPN, Jorge Pietrasanta, luego de que éste se refiriera a Guillermo "Memo" Ochoa como el mejor portero mexicano de la historia.

Rápidamente, Hernández, dos veces mundialista por México reviró la publicación, argumentando que ese título debía ser para Jorge Campos.

Te consideraba un poquito analista del fútbol, pero con esto, no sabes nada del ADN que lleva un futbolista profesional!Por mucho JC es y será el mejor portero de México en la historia ! Sigue narrando tus frases mediocres !!Que habrá mediocres que te la crean https://t.co/cTagHRw6Ed

"Te consideraba un poquito analista del futbol, pero con esto, no sabes nada del ADN que lleva un futbolista profesional! Por mucho JC (Jorge Campos) es y será el mejor portero de México en la historia". Y remató con un: "Sigue narrando tus frases mediocres… Que habrá mediocres que te la crean".

No obstante, horas después Hernández aparentemente se disculpó con el comentarista respecto a la forma en que reaccionó y criticó su perspectiva.

Ok ok perdón @J_Pietra me agarraste en mis 5 minutos tóxicos del día 😩 jaja...una disculpa pública amigo.



Pero aprovechando el tweet, según tu criterio...Quién es mejor bailarín, Lobo Vázquez o yo? Jajaja Abrazo!! Este baile es para ti Pietra ❤️ pic.twitter.com/HJYGMuCPQr