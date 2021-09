Matías Almeyda, sin condiciones para negociar con el Guadalajara

Pide respeto por el técnico actual

El director técnico de San Jose Earthquakes, Matías Almeyda, descartó establecer cualquier tipo de condición para negociar con Chivas buscando alguna posibilidad para hacerse cargo por segunda vez en su trayectoria del banquillo rojiblanco, además de asegurar que en el Guadalajara no se acercó nadie a buscarlo para ofrecerle el proyecto.

En los últimos días, el nombre de Almeyda sonó como posibilidad en las carpetas de Ricardo Peláez, para buscarlo y ofrecerle el cargo como director técnico después de concluir su presente temporada en la MLS.

El portal MARCA habló con el técnico argentino, quien descartó que Chivas se haya puesto en contacto con él, y desmintió que establezca cualquier tipo de condición para sumarse a algún equipo, como el hecho de pedir a ciertos refuerzos para asumir el cargo de la dirección técnica del Rebaño.

“Es mentira lo que se está diciendo, no es así. Dicen que estoy poniendo condiciones y es mentira porque nadie habló conmigo. Además hay un entrenador que se debe respetar. No me gusta que se juegue con la gente, después en un futuro no se sabe, pero es mentira lo que se está diciendo”, dijo Almeyda.

Al mismo tiempo, aclaró que el vínculo contractual que lo une a San José Earthquakes puede ser roto en cualquier momento, debido a que es un asunto que Almeyda resolvió con los dirigentes del club norteamericano, en caso de que llegue alguna oferta del interés de Almeyda.

Según fuentes, Matías Almeyda firmó contrato con San José Earthquakes hasta el final de la temporada 2021, con la posibilidad de extenderlo por un año más. En caso de contar con una oferta que le atraiga, Matías podría desvincularse del club.

“Que no se repitan cosas falsas (en los medios): no me gusta que jueguen con la ilusión de la gente y están asegurando que ya hablaron conmigo y que he puesto cláusulas, lo cual es una mentira”, externó tajante.

Toma las riendas

El exarquero profesional, Adolfo Ríos, vuelve al plano deportivo tras un breve paso por la política queretana, se hará cargo de la dirección deportiva emplumada.

Adolfo Ríos tomará el cargo retomando así su carrera de directivo en torno al balompié mexicano.

En su presentación ante los medios de comunicación, el también exportero americanista, confesó su preocupación en torno a generar una identidad del equipo con la afición, situación por la que buscará que la gente se sienta representada por los jugadores, aún con plantillas de bajo presupuesto.

“Estoy comprometido con generar una identidad con el equipo, las limitantes económicas no me preocupan porque sé que con el trabajo se pueden conseguir cosas importantes. Lucharemos por estar en los puestos de liguilla”, expresó el nuevo Presidente Deportivo queretano.