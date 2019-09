Matosas llevará audífonos para no aburrirse con el Atlético de San Luis

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Una semana después de dejar a la Selección de Costa Rica, el Atlético de San Luis presentó a Gustavo Matosas como su nuevo entrenador.

El estratega uruguayo declaró que “era aburrido” entrenar a un representativo nacional y que buscaría un nuevo proyecto.

Esas fueron las explicaciones de Matosas para cambiar de rumbo y regresar a la Liga MX, en donde ya tiene amplia experiencia tras sus estadías en Querétaro, León, América y Atlas.

El uruguayo Gustavo Matosas, presentado este lunes como entrenador del San Luis mexicano, confesó que llevará audífonos a los entrenamientos por si se aburre como le pasó como seleccionador de Costa Rica.

A una pregunta sobre qué iba a hacer en caso de aburrirse, Matosas respondió lo de los audífonos para después, en un tono sobrio, explicar que el día a día es lo que necesita para sentirse vivo y contento, mientras se dedica a lo que le gusta, el fútbol.

El presidente del San Luis, Alberto Marrero, fue el encargado de dirigir la presentación.

El técnico tiene experiencia en México con el Querétaro, el León, el América y el Atlas; su mejor desempeño lo logró con el León al que ascendió a Primera división en el 2012 y ganó el Apertura 2013 y el Clausura 2014.

“Estuve 5 años en México y me llevé 5 títulos, lo de América no creo que fue un fracaso porque salimos campeones de la ‘Concachampion’; lo de Atlas no salió como esperaba, pero me voy a apegar a las cosas buenas”, afirmó.

El sudamericano sustituirá en el banquillo a Alfonso Sosa, despedido por supuesta discriminación de jugadores, una decisión polémica por tratarse de un técnico que había ganado los dos títulos de la liga de Ascenso en la pasada temporada y después de subir a Primera división, puso al San Luis en el décimo lugar del Apertura.