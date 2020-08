Matuidi tiene una oferta del Inter de Miami

Los rumores aseguran que está a punto de dejar al Juventus

ROMA.— El francés Blaise Matuidi, centrocampista del Juventus Turín y campeón del mundo con la selección gala, está a punto de dejar al equipo tras tres temporadas; su próximo destino puede ser la MLS. Cuenta que hay una oferta del Inter de Miami del inglés David Beckham.

Blaise Matuidi has agreed to join David Beckham’s Inter Miami, according to @FabrizioRomano.



The pair were PSG teammates in 2013 🤝 pic.twitter.com/PpcxEk7NWJ