Yucateco Canul Facundo, con tres medallas de oro en el Panamericano Sub 20

Mauricio Canul Facundo no figuró entre los candidatos al Premio Estatal del Deporte 2022, pero eso no impidió que conquistara el Camponato Paramericano Sub 20 en levantamiento de pesas con tres medallas de oro.

En el evento que se realizó este viernes en Guadalajara, el joven pesista de Umán brilló con un desempeño que lo llevó a ganar el oro desde el arranque con 141 kilos.

En la segunda oportunidad logró alzar 181 kilos, para una suma de 322 en el total, dejando lejos a los demás pesistas.

Cabe destacar que Canul Facundo finalizó segundo en la votación por el Premio Estatal del Deporte en los últimos dos años en Yucatán.

No obstante, y aunque no se le haya reconocido con dicha presea, ya le ha brindado un reconocimiento al Estado con su desempeño y disciplina.