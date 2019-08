Mauro Lainez le fue infiel a su esposa con una modelo peruana

Shirley Cherres reveló que tuvo un romance con Mauro Lainez en Lima Mauro está casado y tiene una hija de dos meses de edad ❮ ❯

El futbolista Mauro Lainez está envuelto en la polémica luego de que una modelo peruana reveló que tuvo relaciones sexuales con él durante su estancia en Lima por los Juegos Panamericanos 2019.

Se trata de Shirley Cherres quien asegura que “hizo de todo” con el futbolista quien le aseguró estar soltero. A través de su cuenta de Instagram reveló algunas conversaciones que tuvo con Mauro Lainez.

Te puede interesar: Mauro Lainez se integra a los Xolos de Tijuana

“Aquí te quedas conmigo y te hago mía toda la noche”, le escribió Mauro a Shirley Cherres, quien le respondió: “te lesionas”.

La mujer explicó que ella no buscó a nadie y que simplemente el futbolista la contactó por Instagram y le dijo que estaba “de visita en Perú”. Tras eso comenzaron a intercambiar mensajes íntimos y pactar su encuentro.

En entrevista para el programa “Magaly TV”, Shirley detalló que todo lo que hicieron “no se puede enseñar”. “Era la calentura del momento. No me dejaba ni aire para respirar. A mí me encanta que el hombre era súper meloso y cariñoso”, detalló.

Ver esta publicación en Instagram @maurolainez Una publicación compartida por Shirley Cherres (@shirleycitacherres) el 14 de Ago de 2019 a las 5:49 PDT

Aseguró que durante su encuentro, Mauro Lainez le “miraba mucho el rostro y el cuerpo” e incluso pactaron verse en México. “El domingo debería estar viajando para Tijuana, la verdad que está la magia ahí… él me dijo que es totalmente soltero”, dijo Shirley Cherres.

Entre los chats que reveló, Shirley le reclama a Mauro Lainez por mentir sobre su soltería a lo que él únicamente responde. “Ya vi lo que publicaste y no se vale”.

La esposa borra sus fotos

Mauro Lainez se casó a finales del año pasado con Paulina Verdirame con quien tiene una hija de dos meses de edad. Por el momento su esposa borró de su Instagram todas las fotografías en las que aparecía junto a Mauro Lainez.

Ver esta publicación en Instagram ✨ Una publicación compartida por Paulina Verdirame (@pauverdirame) el 22 de Ene de 2019 a las 11:41 PST

Shirley se describe como “artista, modelo, actriz e imagen de empresas” e incluso publica su número para contratos.

El futbolista no ha declarado nada al respecto de su aventura peruana y mantiene su cuenta de Instagram privada.