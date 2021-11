Max da otro paso gigante

Mercedes no baja los brazos a falta de cuatro carreras

Max Verstappen está cada vez más cerca de terminar con el reinado de Lewis Hamilton y Mercedes. El piloto de Red Bull tiene 19 puntos de ventaja sobre el británico, a falta de cuatro carreras en la temporada 2021 de la F1.

Al coequipero del mexicano Sergio “Checo” Pérez le vale ser segundo dos carreras seguidas para seguir siendo líder aunque el británico gane las próximas dos carreras en Brasil y Qatar. Max suma nueve victorias y la inercia que lleva toda la temporada es superior.

Un compañero suyo en Red Bull como Daniel Ricciardo, que le conoce bien, no tiene dudas tras lo visto en México. “Si no es este año, es inevitable que algún día sea campeón del mundo. Va por cada hueco que ve”, asegura el australiano. No es el único, hasta Nico Rosberg, de los pocos que han batido a Lewis, ya ven al holandés con cara de campeón.

Incluso, Hamilton admite que está complicado su octavo título mundial: “Estamos dando todo lo que tenemos, pero no es suficiente en este momento para competir con ellos”, dijo Lewis.